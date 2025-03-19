رئيس النواب الأردني: المحتل الإسرائيلي نقض الاتفاق ويجب ردعه

قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إن «يد الغدر والإجرام الإسرائيلية، ما زالت تواصل عدوانها الغاشم على أهل قطاع غزة الجريح، وفي شهر رمضان المبارك حيث العائلات الغزية على أنقاض الركام تداوي جريحاً وتدفن شهيداً، وترمم القلوب والمنازل، تبرهن حكومة التطرف أنها لا تؤمن سوى بلغة الدم والقتل والإجرام».

وأضاف الصفدي، في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي: «لقد نقض المحتل كعادته الاتفاق، ودلل من جديد أنه لا يعير للقانون الدولي ولا للقواعد الإنسانية أي اعتبار»، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته الأخلاقية والإنسانية لوقف آلة الحرب.

ودعا إلى اتخاذ جميع الوسائل والتدابير بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والفاعلة في القرار الدولي، لردع المحتل وإلزامه بقرار وقف إطلاق النار ووقف القصف والعدوان بشكل فوري، والذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة المئات.

ونوه أن استمرار العدوان ستكون آثاره وخيمة على المنطقة برمتها، قائلًا إنه يجب على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلزام الاحتلال بضمان ديمومة وقف إطلاق النار بمراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

واستطرد: «إننا في الأردن نقف في صف واحد خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، مؤكدين أن صلابة جبهتنا وتماسكها هي السبيل دوماً لمواجهة الأخطار، وعلى العهد نبقى مع أرض الأنبياء والمقدسات».

وأكد مواصلة تقديم مختلف المساعدات لأهل غزة الجريحة، مطالبًا المجتمع الدولي بمساندة كل الجهود الرامية لوقف نزيف الدم وديمومة وقف الحرب.