تزور رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليابان، غدا الأربعاء؛ لعقد قمة مع نظيرها الياباني "فوميو كيشيدا".

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "ماتسونو هيروكازو" قوله: "إن أرديرن ستزور اليابان لمدة أربعة أيام من 20 إلى 23 أبريل الجاري"، مشيرا إلى أن اليابان ونيوزيلندا شريكان استراتيجيان يشتركان في القيم الأساسية مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأضاف أن هذا العام يوافق الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن اليابان تسعى إلى زيادة تعزيز علاقات التعاون مع نيوزيلندا في السياسة والاقتصاد والأمن.