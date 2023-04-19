الوادي الجديد: إنهاء جميع الاستعدادات قبيل عيد الفطر المبارك

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الجاهزية التامة ورفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات استعدادا لعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز الإدارية الخمس، وتكثيف حملات المرور والمتابعة بالأسواق ومواقف سيارات الأجرة؛ لضبط أي مخالفات تتعلق برفع أسعار الأجرة والسلع.

وكشف عن تجهيز ساحات لصلاة العيد وإعلان أماكنها بجميع المراكز، وتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين مجانا.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، وضع خطة توزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة في صلاة عيد الفطر المبارك، وتجهيز عدد من الخطباء الاحتياطيين؛ تحسبا لوقوع طارئ لأية خطيب أو إمام مسجد قبل صلاة العيد، وتجهيز المساجد ومتابعتها المستمرة من جانب المفتشين ومديري الإدارات، وتوفير الفرش اللازم، وكل المستلزمات من خلال دعم وزارة الأوقاف.

وفي سياق متصل، تواصل المحافظة كل الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر، وشن حملات تموينية مكثفة على الأسواق؛ للتأكد من سلامة المعروض اللحوم والدواجن، وجميع السلع والمعروض من الأسماك المملحة والفسيخ باعتبارها من أكثر السلع التي يزداد عليها الطلب خلال هذه الأيام.