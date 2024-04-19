متحدث الحكومة عن أنباء إجراء تعديل وزاري: دعونا لا نستبق الأحداث

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على المعلومات المثارة منذ أيام بخصوص إجراء تعديل وزاري في الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن هناك تهكنات عديدة بالفعل في هذا الصدد، لكن الأمر يعود لمؤسسة الرئاسة.

وأضاف أنه عندما يكون هناك أي تطور فإن مؤسسة الرئاسة عن الأمر على الأمر، مشيرا إلى أنّه غير منوط به الحديث عن هذا الملف.

وردًا عما إذا كان من المفترض أن يكون هناك تعديل وزاري بشكل طبيعي، في أعقاب بدء ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح الحمصاني: «دعونا نستبق الأحداث بدون شك عندما يتم اتخاذ قرار سيتم إعلانه».

وزادت التكهنات في الفترة الماضية، بشأن قرب إجراء تعديل وزاري، فيما أقدم البعض على الحديث عن مرشحين بأعينهم لبعض الحقائب الوزارية أو حتى منصب رئيس الوزراء.