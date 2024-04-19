أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية: تعميم الساعات المعتمدة بجميع البرامج التعليمية

كشف الدكتور أحمد منيب الصباغ أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، أنه يجرى العمل على وضع إطار عام للتعليم التكنولوجي يتضمن تطبيق نظام الساعات المعتمدة بجميع البرامج ومشاركة الصناعة بدءا من عملية صنع البرامج الدراسية ومرورا بالتدريب العملي مع الشريك الصناعي وانتهاءا بتقييم جدارات الطالب، مع إتاحة فرصة التعليم المستمر لطلاب التعليم الفنى المتوسط بعد إجراء المقاصات العلمية اللازمة.

وأشار إلى أن تطبيق نظام الساعات المعتمدة بجميع لوائح برامج الجامعات التكنولوجية يتيح مرونة تسمح بالتحاق طلاب منظومات التعليم الفني المختلفة، بما في ذلك طلاب المدارس الفنية المتوسطة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في حلقة نقاشية موسعة، ضمن جلسات المنتدى الدولى للتعليم الفني والتكنولوجى، "إديوتك إيجيبت 2024"، جمعت أطراف الصناعة والتعليم الفني والتكنولوجي والجهات الداعمة لمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين وتحقيق التكامل بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لتحديد البرامج الواجب استحداثها فى الجامعات التكنولوجية.

وقال الصباغ إنه تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى واهتمام الدولة بالتعليم التكنولوجى كأحد المسارات الأساسية الإضافية للتعليم و تأكيد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على تنفيذ هذه الاستراتيجية في كل المسارات جاء الاهتمام بالتعليم التكنولوجى ومشاركته في المعارض التعليمية لتوعية الطلاب المقبلين على مسارات التعليم العالى المختلفة.

كما تفقد الصباغ، أجنحة الجامعات التكنولوجية بالمعرض المقام على هامش الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني.

واستمع الصباغ، إلى آراء ومقترحات عدد من طلاب الجامعات والمدارس التكتولوجية، وأعضاء هيئات التدريس، والشركات المرتبطة بالمنظومة.