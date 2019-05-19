العثور على حوت نافق بمعدة ممتلئة نفايات بلاستيكية على شاطئ بصقلية

أعلنت منظمة السلام الأخضر (جرين بيس) اليوم الأحد، عن العثور على حوت نافق عند أحد شواطئ جزيرة صقلية الإيطالية مشيرة إلى أن معدة الحوت كانت ممتلئة بنفايات بلاستيكية.

وأوضحت المنظمة أن الحيوان البالغ من العمر سبعة أعوام تم العثور عليه في مدينة سيفالو السياحية في شمال الجزيرة يوم الجمعة الماضي.

من جانبها، قالت جيورجيا مونتي، الناشطة في المنظمة إن هذه هي الحالة الخامسة من نوعها في إيطاليا في غضون خمسة أشهر.

وأشارت مونتي إلى واقعة حدثت في مارس الماضي في جزيرة سردينيا عندما تم اكتشاف حوت عملاق وفي معدته 22 كيلوجراما من البلاستيك.

وأضافت مونتي:" البحر يرسل إلينا بصرخة استغاثة، صرخة استغاثة يائسة".

يذكر أن المنظمة ستبدأ في غضون أيام قليلة بعثة لمدة ثلاثة أسابيع للاستقصاء عن النفايات البلاستيكية في وسط البحر المتوسط.