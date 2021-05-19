نتنياهو: إطلاق 4000 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «حركة حماس لم تستهدف إسرائيل فقط وإنما الشعب الفلسطيني ومواطنيها»، لافتًا إلى «إطلاق حركتي حماس والجهاد 4 آلاف صاروخ من قطاع غزة».

وأضاف خلال كلمة له، صباح الأربعاء، أن «بلاده تواجه حركة وتنظيمًا إرهابيًا يملك قطعة من الأرض إلى جوارهم»، موضحًا أنه «يحاول خفض قدرة وقوة حماس، وجعل فترة الهدوء أطول»، بحسب تعبيره.

وتابع: «يمكن أن نصمت أو نردعهم، ونختار اليوم ردعهم ولا نستثني أي احتمالات، نأمل بإعادة إرساء السلام والهدوء، ونقوم ما في وسعنا لتفادي سقوط ضحايا في صفوف المدنيين»، بحسب قوله.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.