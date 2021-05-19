يتلقى المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الأعمال المرشحة لجائزتي ثروت عكاشة لترجمة الفنون من اللغة العربية وإليها، وذلك حتى غد الخميس 20 مايو 2021.



وتتمثل الجائزتان في جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون من العربية، وجائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون إلى العربية.



يحصل الفائز على مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه مصري لترجمة الفنون من العربية،

وثلاثون ألف جنيه مصري لترجمة الفنون إلى العربية، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.



وتقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية والمترجمين والناشرين، علما بأن قيمة الجائزة تمنح كاملة للمترجم.



ومن شروط التقدم للجائزتين:



أن يكون العمل مترجما ومنشورا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

أن يكون العمل المترجم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية.

أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية.

أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

أن يلتزم العمل المترجَم بالحدود الاصطلاحية الدقيقة المُجمَع عليها لدى المتخصصين في مجالات الفنون البصرية والسمعية، من اصطلاحات أسلوبية، وتقنية، وجمالية، وتاريخية.

لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة أخرى في الوقت نفسه.

لا يجوز لمن يفوز بالجائزة التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات.

لا يجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة.



يُرسل نموذج المشاركة في الجائزة (أمانة الجائزة بالمركز/على الموقع الرسمي)، مع تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد على ألف كلمة.



وإرسال سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.



كما يرفق خمس نسخ من العمل الأصلي وخمس من الترجمة (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل أو لم يفز).



وتستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز بإدارة التدريب والجوائز يوميًا وحتى 20 مايو الجاري يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً كل يوم عدا الجمعة والسبت، ولن يلتفت للأعمال أو الترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.