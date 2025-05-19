6 أندية تتصارع للتعاقد مع نجم تشيلسي

كشف تقرير صحفي عن منافسة 6 أندية للتعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نكونكو انتقف إلى تشيلسي، قبل موسمين، قادمًا من لايبزيج، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن أرسنال يريد التعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم تشيلسي، في الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال ينافس 5 أندية كبرى، حيث يسعى أرسنال للتعاقد مع رأس حربة لعلاج أزمة النقص في هذا المركز، التي عانى منها بشدة مع غياب الثنائي جابرييل جيسوس وكاي هافيرتز هذا الموسم، بسبب الإصابات.

وأضاف التقرير أن تشيلسي منفتح على بيع نكونكو هذا الصيف، بعد أن كانوا يتطلعون لبيعه في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال سيواجه منافسة شرسة من أندية ليفربول ووست هام ومانشستر يونايتد، وكذلك أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

وتابعت أن مانشستر يونايتد كان مهتما بضم نكونكو في يناير الماضي، بناء على طلب المدرب البرتغالي روبن أموريم.