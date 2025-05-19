السعودية تدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة، بأشد العبارات، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع.

وشددت في بيان، مساء الاثنين، أن «التصعيد الإسرائيلي يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة».

وجدّدت المملكة إدانتها وشجبها لكل العمليات البرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، ويفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.

وحذرت من خطورة الاستمرار في هذه الانتهاكات «الصارخة وغير المبررة»، والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.