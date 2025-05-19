الكرملين: لدينا خط اتصال آمن مع واشنطن للتفاوض حول القضايا الحساسة

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة تمتلكان خط اتصال آمنا يتيح إجراء مفاوضات حول أكثر القضايا حساسية.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية": "هناك ما يسمى بـ'الخط الأحمر' بين روسيا والولايات المتحدة - وهو خط مؤمن يتيح إجراء مفاوضات حول أكثر القضايا حساسية".

كما أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع بالفعل قضايا التسوية في أوكرانيا، بينما يتخذ القادة الأوروبيون موقفا صريحا مؤيدا لأوكرانيا، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وقال: "إذا كان موقف ترامب محايدا إلى حد ما وهو فعلا يعمل على قضايا التسوية، فإن موقفهم (القادة الأوروبيين) صريح في تأييد أوكرانيا"، مضيفا أن حسابات السياسيين الأوروبيين تهدف إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبني موقفهم.

وأوضح بيسكوف ردا على سؤال حول محاولات أوروبا "التأثير" على ترامب قبل محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "حساباتهم تهدف إلى إمالة ترامب لجانبهم".