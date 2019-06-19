تقدم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أجنيس كالامارد، اليوم الأربعاء، في جنيف تقريرها الختامي بشأن واقعة مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وبدأت كالامارد تحقيقا في وقائع الحادثة عقب مقتل خاشقجي في أكتوبر الماضي.

وفي فبراير الماضي ذكرت كالامارد في تقرير مؤقت أن خاشقجي كان "ضحية جريمة قتل متعمد خططها ونفذها مسؤولون في الدولة السعودية"، مضيفة أن مقتل خاشقجي كان أفدح انتهاك لأبسط حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.

وقُتل خاشقجي البالغ من العمر 59 عاما على يد فرقة خاصة سافرت خصيصا له من الرياض، وذلك عندما ذهب إلى قنصلية بلاده في إسطنبول بغرض استخراج أوراق لزفافه.

واعترفت القيادة السعودية بالجريمة عقب ضغط دولي، وتم تقديم 11 فردا للمحاكمة.