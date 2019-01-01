11 طريقة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل

يعاني الكثير من أسنان صفراء، ولكن لا يمكن إنكار أن طبيب الأسنان يمكنه تقديم حل سريع وفعال لتبييض الأسنان، ولكنه يأتي بتكلفه عالية، فهناك حلول طبيعية لتجعلك تبتسم بثقة، حسبما نشر موقع"activefeel" 11 طريقة للحصول علي أسنان بيضاء داخل المنزل.

1. ماء الأكسجين:

يستخدم ماء الأكسجسن الطبيعي منذ مئات السنين، كمبيد للبكتيريا ومطهر، ثم أصبح شائعًا في معظم مجموعات تبييض الأسنان في السنوات الأخيرة لأنه مفيد أيضًا في تبييض الأسنان.

2. الماء:

أن المياه قد لا تكون قادرة على التراجع عن البقع الموجودة بالفعل، إلا أنها قد يمنع الماء من حدوث البقع علي الأسنان في المستقبل، فيجب اشرب كوب من الماء في كل مرة تتناول فيها الطعام أو تشرب المشروبات التي تسبب صفار الأسنان، فيمكنك منع ظهور بقع جديدة

3. مراقبة ما يتم تناوله من الطعام والشراب:

واحدة من أكثر الطرق المهمة لتبييض الأسنان بشكل طبيعي في المنزل هي مراقبة ما يتم تناوله من الطعام والشراب.

فهناك بعض المشروبات التي يجب تجنبها كالمشروبات الغازية ، والنبيذ الأحمر ، والقهوة ، وأيضا يجب الإبتعاد عن التوت والطماطم أيضًا.

4. الفرشاة والخيط الطبي يوميا:

يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميًا ، بعد كل وجبة، فيمكن أن يكون هناك توازن بين عدد مرات التنظيف وعدد الوجبات في اليوم الواحد.

5. سحب الزيوت في الأسنان:

في حين أن جمعية طب الأسنان الأمريكية لا تؤمن بسحب الزيوت كوسيلة فعالة لتبييض الأسنان ، إلا أن هناك ما يكفي من الأبحاث للاعتقاد بأن ذلك ممكن.

فتعد عملية سحب الزيت هي عملية إدخال زيت دوار الشمس والسمسم وزيت جوز الهند، إلي الفم، حيث يعتقد أنه يزيل الجراثيم والبكتيريا ، مما يؤدي إلى أسنان أكثر نظافة وبياضا.

6. خل التفاح:

أن الكثير من الناس يستخدمون خل التفاح لتبييض أسنانهم بشكل طبيعي ، ولكن لا يمكن استخدامه كل يوم، فيمكن أن يؤدي الحامض إلى تآكل المينا وتدمير الأسنان، فمن الممكن غسل الفم بخل التفاح لمدة دقيقة واحدة فقط.

7. صودا الخبز:

صودا الخبز هي واحدة من تلك المنتجات الطبيعية المفيدة عندما يتعلق الأمر بتبييض الأسنان ، فيمكن لخبز الصودا في شكل معجون إزالة البقع الموجودة بالفعل على الأسنان فمن الممكن استخدامه مع ماء الهيدروجين.

8. الأناناس:

هناك إنزيم موجود في الأناناس يسمى "بروميلين"، أظهرت الدراسات حوله أنه أكثر فائدة بكثير لتبييض الأسنان من معجون الأسنان المنتظم في متجر البقالة.

9. الكالسيوم:

يكون صفار الأسنان ناتج عن ضعف المينا، فهو الذي يفضح العاج الأصفر في الأسنان، فيمكن أن تساعد منتجات الألبان الصحية الأسنان بعدة طرق.

10. توقف عن التدخين:

تشير العديد من الدراسات إلى أن أسنان المدخن تتميز بصفار أكثر من أسنان غير المدخن، فإذا توقفت عن التدخين ، يمكنك منع تغير لونه، حيث إن الإقلاع عن التدخين أسهل من القيام به ، لكنه يمكن أن يوفر لك ثروة على فواتير الأسنان وعلى التبغ نفسه.

11. معجون الأسنان المبيض:

إذا فشلت جميع العناصر الطبيعية الأخرى ، يمكنك اللجوء إلى معجون تبييض الأسنان، حيث لا تحتوي معجون الأسنان المبيض على مادة التبييض ، ولكن بدلاً من ذلك ، يحتوي على "بيروكسيد الهيدروجين" الذي يخفف أسنانك بظلال واحدة أو اثنين. قد تكون تجربة عجينة جديدة لبضعة أسابيع هي كل ما يتطلبه الأمر لإعادة بياض الأسنان.