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بالصور- غادة عادل تحتفل بانطلاق تصوير فيلم «قمر 14» بحضور صناع العمل

إيمان محمود
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 12:19 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 12:19 م

احتفلت الفنانة غادة عادل، أمس، بانطلاق تصوير أحداث الحكاية الأولى من الفيلم الجديد قمر 14، بحضور أبطال العمل والمنتج أحمد السبكي والمخرج هادي الباجوري.

 

ويشارك في بطولة الحكاية الأولى من الفيلم كل من الفنانين غادة عادل، خالد أنور، عارفه عبد الرسول، ومن إخراج هادي الباجوري.

 

قمر "١٤" يضم خمس حكايات يشارك في بطولتهم عدد كبير من النجوم منهم خالد النبوي وغادة عادل ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك، وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، من إنتاج أحمد السبكي واخراج هادي الباجوري.

 

كما استأنفت غادة مؤخرا تصوير أحداث فيلمها الجديد "هيكل نظمي"، والتي تجسد خلاله شخصية "طبيبة".

 

ويشارك فى بطولة العمل كل من رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وتأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.

 


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