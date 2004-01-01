شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بسوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
استقرت أسعار الطماطم لترواح بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لترواح بين 4 إلى 5.5 جنيه.
واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت الكوسة لتترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الفاصولياء لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.75 جنيه.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من7 إلى 13 جنيها.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 11 إلى 17جنيها.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.