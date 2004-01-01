 19 يوليو.. استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة - بوابة الشروق
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19 يوليو.. استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 12:24 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 12:24 م

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بسوق العبور للجملة.

‎وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‎استقرت أسعار الطماطم لترواح بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لترواح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت الكوسة لتترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

واستقرت الفاصولياء لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.75 جنيه.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من7 إلى 13 جنيها.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 11 إلى 17جنيها.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.


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