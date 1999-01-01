ضبط 4 أشخاص لاتهامهم في 26 واقعة سرقة مشغولات ذهبية بالبحيرة

قرر المستشار أحمد محمد عتمان، رئيس نيابة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حبس 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة الذهب من المواطنين، وارتكاب 26 واقعة سرقة عن طريق إيهام المواطنين بأنهم تابعين لمعرض القاهرة الدولي للتسوق، وأنهم يرغبون في تجهيز العرائس من محدودي الدخل.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شعراوى مدير مباحث البحيرة يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير من ضبط "أحمد ع م ا" عاطل مواليد 1985 مقيم بقرية النقراش مركز إيتاي البارود، و"محمد ح ال ح" عاطل مواليد 1986 مقيم بقرية النقراش، و"سارة م ع" ربة منزل مواليد 1999 مقيمة بقرية مليط مركز إيتاي البارود، و"صابرين ع ص" 30 سنة ربة منزل، بالإضافة إلى ضبط السيارة رقم "ب ق ط 2197" ماركة دايو لانوس زرقا اللون، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها أسفل الكرسي الخلفي على سلاحين ناريين عبارة عن بندقية خرطوش وطبنجة بدون طلقات.

وباستمرار التفتيش تم العثور شنطة سوداء اللون بداخلها 10 خواتم ذهب صيني وخاتم فضة وغويشة ذهب صيني، و4 أقراط ذهب صيني، ودبلة، ومبلغ وقدره 1185 جنيهًا، و5 هواتف محمولة.

جاء ذلك عقب تلقي بلاغاً من الأهالى بقرية التحرير التابعة لدائرة مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بأن المتهمين دخلوا منزل السيدة "إحسان ز ح" 87 سنة مقيمة بقرية التحرير التابعة لدائر مركز شرطة أبو المطامير، مستغلين كبر سنها وتواجدها بمفردها بالمنزل، وسرقوها وتعدوا عليها لولا دخول نجلتها وتدخل الأهالى وتم الإمساك بالمتهمين.

وبمواجهة المتهمين بمعرفة ضباط مركز شرطة أبو المطامير، اعترف المتهم "محمد ح ال ح" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب سرقات المواطنين والنصب عليهم، من خلال إيهام المواطنين بأنهم تابعين لمعرض القاهرة الدولي للتسوق، وأنهم يرغبون في تجهيز العرائس من محدودي الدخل ويقوموا بطلب المشغولات الذهبية خاصتهم ويقوموا بمغافلتهم وتبديلها بالمشغولات الذهبية الصيني، وأقروا باستخدامهم السيارة المضبوطة وبعض السيارات المستأجرة.

وأقر المتهمون بارتكاب 26 واقعة مماثلة، وتصرفوا عقب ذلك في المشغولات الذهبية، وبيعها بشارع الصاغة بمدينة دمنهور.