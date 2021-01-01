تركيا تسجل 50 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة التركية مساء اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 50 حالة فاة و7 آلاف و667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وحسب بيانات وزارة الصحة التركية، فقد تم إجراء 226 ألفا و513 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كما شهدت البلاد شفاء 4 آلاف و152 شخصا من الإصابة بالفيروس.

وبلغت نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، 85ر62 في المئة، في حين بلغت نسبة متلقي الجرعة الثانية 87ر33 في المئة، ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما.