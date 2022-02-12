تسجيل درجة حرارة قياسية مؤقتة في بريطانيا

ذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل درجة حرارة قياسية مؤقتة جديدة في بريطانيا بلغت 3ر40 درجة مئوية في كونينجسبي في لينكونشاير، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وأعلنت دائرة إطفاء لندن عن حادثة كبرى بسبب "ارتفاع ضخم" في الحرائق في أنحاء العاصمة وسط وصول درجة الحرارة إلى 40 مئوية.

وجاء ذلك بعد مكافحة نحو 100 رجل إطفاء لحريق في قرية وينينجتون، شرقي لندن، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود ينبعث في الهواء، حيث نشبت النيران في مبان وحقول.

وذكرت دائرة الإطفاء في بيان أنها تكافح "عدة (حوادث) كبرى" في العاصمة، كما تم حث السكان على عدم إقامة حفلات شواء أو إضرام النار في أماكن مفتوحة بسبب التحديات "غير المسبوقة" التي تواجهها الطواقم.

وقال عمدة لندن صادق خان إن دائرة إطفاء لندن تعاني من "ضغط ضخم".

وذكر باتريك جولبورن نائب مفوض دائرة إطفاء لندن: "دائرة الإطفاء ما زالت مستعدة للتعامل مع الحوادث".