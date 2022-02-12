 تسجيل درجة حرارة قياسية مؤقتة في بريطانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 20 يوليه 2022 12:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

تسجيل درجة حرارة قياسية مؤقتة في بريطانيا

أرشيفية
أرشيفية
لندن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 11:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 11:18 م

ذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل درجة حرارة قياسية مؤقتة جديدة في بريطانيا بلغت 3ر40 درجة مئوية في كونينجسبي في لينكونشاير، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وأعلنت دائرة إطفاء لندن عن حادثة كبرى بسبب "ارتفاع ضخم" في الحرائق في أنحاء العاصمة وسط وصول درجة الحرارة إلى 40 مئوية.

وجاء ذلك بعد مكافحة نحو 100 رجل إطفاء لحريق في قرية وينينجتون، شرقي لندن، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود ينبعث في الهواء، حيث نشبت النيران في مبان وحقول.

وذكرت دائرة الإطفاء في بيان أنها تكافح "عدة (حوادث) كبرى" في العاصمة، كما تم حث السكان على عدم إقامة حفلات شواء أو إضرام النار في أماكن مفتوحة بسبب التحديات "غير المسبوقة" التي تواجهها الطواقم.

وقال عمدة لندن صادق خان إن دائرة إطفاء لندن تعاني من "ضغط ضخم".

وذكر باتريك جولبورن نائب مفوض دائرة إطفاء لندن: "دائرة الإطفاء ما زالت مستعدة للتعامل مع الحوادث".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك