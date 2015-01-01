تقرر إحلال وتجديد 6 مدارس متطورة في الشيخ زويد وجنوب رفح في خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ووضع باقى المدارس وعددها 13 مدرسة كإحلال وتجديد في الخطة القادمة عن عامى 2023- 2024.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في لقائه مع اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بحضور غريب حسن حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأمين جودة نقيب المهندسين بالمحافظة، استعداد الهيئة لتلبية كل مطالب المحافظة وتجهيز المدارس المتضررة من فرش وأثاث وغيره، علاوة على إنشاء مدرسة التلول الصناعية البحرية لتكون متخصصة في بناء وصناعة السفن، وإقامة 3 مدارس في أرض المتفوقين بالعريش، إحداها متعددة المراحل من الحضانة حتى الثانوى، والثانية تكون رسمية للغات، وكذا إقامة توسعات في 5 مدارس بكل من العريش وبئر العبد.

كما تمت الموافقة على إدراج إقامة مبنى إدارة العريش التعليمية في الخطة القادمة.