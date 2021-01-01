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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، حفل تكريم مدير مديرية التموين بالإسكندرية محمد سعد الله، تقديرًا وتكريمًا لمجهوداته في الفترة الماضية.

جاء ذلك بحضور محمد حفني عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية وعدد من أعضاء الشعب التجارية بالغرفة، وقيادات مديرية التموين بالإسكندرية.

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية مديرية التموين بالإسكندرية: شهدت أدواتها نشاط بالعمل والحملات التموينية ومراقبة الأسواق ومنع تداول البضائع مجهولة المصدر، فضلا عن دعم المديرية لأعضاء الشعب التجارية المختلفة بالغرفة والتعاون الدائم لمصحلة المواطن السكندري وتوفير السلع بالأسواق.