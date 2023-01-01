الملا يلتقي رئيس شركة AkH gold الإنجليزية على هامش منتدى مصر للتعدين

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ئيس شركة AkH gold الإنجليزية العاملة في مصر، مارك كامبل، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين.

وأعرب كامبل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى مشيدا بنجاح فعالياته، ومؤكدا أهمية الجهود المبذولة لتطوير صناعة التعدين في مصر، خاصة أن هناك فرصا مهمة وواعدة لاستغلال الثروات المعدنية ستفيد مصر .

وأوضح أن شركته بدأت أعمالها في مصر في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية وتعتزم تنفيذ برنامج للحفر في الفترة المقبلة، مشيدا بالتعاون المتميز مع وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية لدعم أوجه التعاون وتسريع وتيرة الأعمال.