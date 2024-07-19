انقسام في الزمالك حول مصير جوميز

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن وجود شبه انقسام داخل إدارة نادي الزمالك حول مستقبل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

أضاف إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن البعض يرى أن جوميز لم يضيف جديد في الزمالك وأن ما قدمه حتى الآن لا يرتقي باسم نادي الزمالك باستثناء حصوله على الكونفدرالية والتي كانت بطولة سهلة نسبيا نظراً لخروج كل الفرق القوية.

أتم الكومي:" الطرف المؤيد وهي الجبهة التي يتزعمها رئيس النادي الأبيض، ترى أن جوميز قد تعامل مع القائمة المتاحة بشكل جيد وأنه مع التدعيمات الجديدة سوف يحدث تغييرا أفضل للفريق في الموسم القادم".