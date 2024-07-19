التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والألومنيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والألومنيوم بالتعادل السلبي، المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

سيطر لاعبو الأهلي على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى حارس الألومنيوم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي في الشوط الأول على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا.

فيما مثل فريق الألومنيوم في الشوط الأول كل من:

حراسة المرمى: محمود صلاح

الدفاع: محمد حفظي - محمود بنزيمة - محمد خطاب - حمادة المعناوي

خط الوسط: فوزي شعبان - إيهاب فؤاد - يوسف مبروك - حسام حسن

الهجوم: محمد مجدي - عبد الله دومنيك