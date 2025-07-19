السوداني: نعمل بحكمة ومسئولية لتجنب الانزلاق إلى الحرب والصراعات

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الإرهاب لم يعد قادرا على أي تهديد في العراق، والأجهزة الأمنية تسيطر على جميع المناطق.

وقال السوداني، في لقاء مع شيوخ ووجهاء العشائر في بغداد: "يجب المحافظة على الاستقرار من أجل استمرار التنمية والإعمار، وهناك ثمن باهظ دفعناه لتحقيق هذا الهدف"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن "العراق وسط منطقة ملتهبة بالصراعات، وحكومة الكيان الإجرامية أمعنت بالعدوان والاعتداء على دول المنطقة بلا رقيب أو حسيب".

وذكر: "علينا أن نحافظ على موقفنا المبدئي تجاه ما يجري، ونعمل بحكمة ومسئولية في تجنب الإنزلاق الى الحرب والصراعات" .

وقال رئيس الحكومة العراقية: "نحن في مرحلة بناء، ونرسخ تمكننا التنموي والاقتصادي والخدمي، لنكون دولة قوية قادرة على مواجهة الصعاب ومؤسساتنا الأمنية تتمتع بدعم المجتمع في مواجهة كل التحديات، بدءا من خطر المخدرات، وصولا إلى الحفاظ على منجزات الدولة".