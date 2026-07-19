عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب 9 ولايات ماليزية

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية تحذيرا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية، من المتوقع أن تؤثر في عدة مناطق بتسع ولايات، بحسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية.

وقالت الإدارة، في بيان صدر اليوم السبت، إن التحذير يشمل كامل ولاية ميلاكا، ومنطقة بالينج في ولاية قدح، ومنطقة هولو بيراك في ولاية بيراك، إضافة إلى مناطق تومبات وباسير ماس وكوتا بارو وجيلي وتاناه ميراه وباشوك وماتشانج وباسير بوتيه وكوالا كراي في ولاية كلنتان.

وأضافت أن الظروف الجوية نفسها يتوقع أن تؤثر أيضا في مناطق بيسوت وسيتيو وكوالا نيروس وهولو ترينجانو وكوالا ترينجانو ومارانج في ولاية ترينجانو، وكذلك مرتفعات كاميرون وليبيس وراوب وبنتونج في ولاية باهانج.

وفي ولاية جوهور، يشمل التحذير مناطق تانجكاك وموار وباتو باهات وبونتيان وجوهور باهرو.