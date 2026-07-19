كوريا الجنوبية: اندلاع حريق في إنتشون وإصابة أحد رجال الإطفاء

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أفادت السلطات الكورية الجنوبية بأن حريقا اندلع اليوم السبت في مركز لوجستي تديره شركة التجزئة العملاقة كوبانج في مدينة إنتشون الساحلية الغربية، مما أسفر عن إصابة أحد رجال الإطفاء.

ووفقا للسلطات، فقد تلقت بلاغا يفيد بنشوب النيران في الطابق السادس من المنشأة عند الساعة 6:54 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وذكر مسؤولون أنه تم إجلاء ما مجموعه 121 شخصاً كانوا داخل المبنى، من بينهم عمال المركز اللوجستي. وأضافت السلطات أن أحد رجال الإطفاء أصيب بجروح أثناء مكافحة الحريق.

ورفعت السلطات حالة الاستجابة إلى "المستوى الأول" في محطات الإطفاء المجاورة، مستنفرة طواقمها بالكامل في حدود الساعة 9:15 صباحاً. وجرى الدفع بـ 219 فردا و79 آلية ومعدة إلى موقع الحادث لإخماد النيران.

وقالت سلطات الإطفاء إن احتمالية انتشار الحريق ضئيلة، مستدركة بأن السيطرة عليه قد تستغرق بعض الوقت نظرا لوجود العديد من المواد القابلة للاشتعال داخل المركز اللوجستي.

وتعتزم السلطات فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الدقيقة للحريق فور الانتهاء من إخماده بالكامل.