هاله سرحان تؤيد تصرف المهندس في واقعة بائع التين

أيدت الإعلامية هالة سرحان، تصرف الموظفة بالقاهرة الجديدة تجاه بائع التين، في القضية التي أثارت جدلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتهت بقرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكليف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب هذه الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.



وبخلاف الموقف المضاد الكبير تجاه تصرفات هذه الموظفة بعد ان قامت بإلقاء التين في الشارع وإزالة عربته، كان موقف"سرحان" المؤيد لما فعلته الموظفة، ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي علي تويتر أيدت فيها "تغريدة" أخري لأحد اعضاء هذا الموقع حول نفس الواقعة والذي أيد فيها أيضا ما فعلته "الموظفة" وقالت هاله بعد ان أعادت نشر تغريدة هذا العضو"انت صح والمهندسة التي ازالت اشغال طريق بدون ترخيص صح.



وتابعت" في حد بيشتغل صح في البلد، علشان نصبح في مصاف الدول المتحضرة، واحترام القانون اساس، ربنا يكرمه من يدير ويتخذ قرارات ضد كل شئ مخالف.



يذكر أنه انتشر فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي، بشكل كبير ،وأظهر الفيديو تعنت احدي موظفات جهاز مدينة القاهرة الجديدة مع احد الباعة الجائلين الذي يبيع "تين" علي عربة يجرها بيديه، وقامت الموظفة بمخاطبته بطريقة عنيفة، وألقت بضاعته على الأرض، رغم توسل المواطنين الذين شهدوا الواقعة، بتركه، وأمرت الونش بأن يقوم بإزالة العربة.