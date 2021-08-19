الأوقاف الفلسطينية تدعو مواطني الخليل لأداء صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي

دعت مديرية أوقاف الخليل، اليوم الخميس، المواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية للصلاة يوم غد الجمعة في الحرم الإبراهيمي الشريف دعما للحرم والبلدة القديمة ولمواجهة مخطط تهويده.



وقررت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان لها، إغلاق بعض المساجد في مدينة الخليل لتعزيز إقامة صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي الشريف، في ظل استمرار الاحتلال ولليوم العاشر على التوالي في أعمال التجريف والاعتداء على أرض الحرم وساحاته بحجة بناء المصعد، كما تشدد الإجراءات على البوابات المؤدية إلى الحرم الابراهيمي الشريف، ومنع موظفي الإعمار والإطفاء من العمل.