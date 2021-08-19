الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع العجز التجاري في يونيو الماضي

قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن الصادرات ارتفعت خلال شهر يونيو من عام 2021، بنسبة 21% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 27% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت قيمتها 124.8 مليون دولار أمريكي.

وأوضح الإحصاء في تقرير أصدره، اليوم الخميس، أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال شهر يونيو من عام 2021 بنسبة 22% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر يونيو من عام 2021. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.

وارتفعت الواردات خلال الشهر نفسه بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 39% مقارنة مع شهر يونيو من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 544.5 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 50% من إجمالي قيمة الواردات لشهر حزيران يونيو من عام 2021. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 28% مقارنة مع الشهر السابق.

وسجل الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 17% خلال شهر يونيو من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 42% مقارنة مع شهر يونيو من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 419.7 مليون دولار.