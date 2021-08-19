الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة فلسطينيين من الضفة الغربية.

وأفاد مصدر أمني، بأن ثلاثة فلسطينيين اعتقلوا فجر اليوم في محافظة بيت لحم، بينما تم تسليم عائلة شاب آخر بلاغ بضرورة مراجعة المخابرات الإسرائيلية.

وأوضح المصدر أن المعتقلين الثلاثة في بيت لحم هم غسان زواهرة (31 عاما) من مخيم الدهيشة، وعيسى أبو عاهور (28 عاما) ومحمد طالب طقاطقة (24 عاما)، من بلدة بيت فجار.

وفي طولكرم، تم اعتقال أحمد غالب دروبي بعد مداهمة منزله في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، في الوقت الذي أطلقت فيه قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع أثناء مرورها في الحي الغربي للقرية، كما اعتقلت فادي مهيوب اعمير (41 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة بلعا شرق المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم منير العمايرة (22 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل بعد تفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

وأقامت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية ومداخل عدد من بلداتها ومخيماتها وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في هويات ركابها، ما تسبب في إعاقة حركة المرور وتأخر وصولهم إلى أعمالهم.