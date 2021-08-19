إسرائيل تستعين بقوات من الاحتياط لدعم الأطقم الطبية في مواجهة كورونا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يعتزم إرسال نحو 200 من قوات الاحتياط لدعم الأطقم الطبية في العشرات من المستشفيات، وذلك في ضوء الارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال ممثل للجيش، اليوم، إن جنود الاحتياط سيساعدون في المهام اللوجيستية مثل نقل المرضى والمعدات الطبية، وهو ما يرفع عبء المهام الأقل أهمية عن كاهل الأطقم الطبية ويتيح لهم التركيز على رعاية المرضى.

ووفقا لبيانات لوزارة الصحة، فقد ارتفع عدد الإصابات بحالات خطيرة من مرضى كورونا إلى 603 يوم أمس، وهو أعلى عدد منذ مارس.

وسبق أن تجاوز العدد اليومي لإصابات كورونا الـ8500 خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو العدد اليومي الأعلى في أكثر من نصف عام.

وأعلنت الوزارة اليوم تسجيل 7856 إصابة جديدة وأربع وفيات ناجمة عن كورونا في اليوم السابق.

وتتزايد أعداد الإصابات بكورونا في إسرائيل بشكل كبير منذ يونيو، رغم أن أكثر من 58% من السكان، البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة قد تم تطعيمهم بالكامل. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى أكثر من مليون شخص تتجاوز أعمارهم 50 عاما جرعة ثالثة معززة.