الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين من سكان الضفة الغربية دخلوا إلى أراضي الـ48

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، بعد دخولهم إلى أراضي الـ48.



وقالت مصادر فلسطينية إن المعتقلين هم محمد وسيم غالب اعبيد، وأحمد محمود ناصر علاونة، وقصي أمجد ملايشة، وأحمد عبد الرحمن نوح.



وأراضي الـ48 هي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948 وأقامت عليها دولتها وتشمل كافة أراضي فلسطين باستثناء الضفة الغربية وقطاع غزة.



ويعاني سكان أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 67 بسبب منعهم من الدخول إلى أراضي عام 48 إلا بتصاريح باشتراطات معينة لا تناسب كل الفلسطينيين، وتعتقل السلطات الإسرائيلية أي محاولة من اهالي الضفة من اجتياز المعابر أو الجدار العازل للوصول لأراضي الـ48 والقدس.