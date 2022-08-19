زيلينسكي:لا توجد عقبات ملموسة أمام بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يوجد شيء يمنع أفراد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوبي أوكرانيا، والتي تحتلها روسيا.

وتابع الرئيس الأوكراني، في أعقاب لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إنه لا يوجد "عقبات ملموسة" تمنع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المحطة.

وأضاف زيلينسكي " ناقشت اليوم مع السيد جوتيريش معايير هذه البعثة وحقيقة أنها يمكن أن تصل إلى المحطة بسرعة كبيرة وبأمان تام بطريقة قانونية عبر الأراضي الحرة لبلادنا".

وقال زيلينسكي إن أولئك الذين "نظموا ابتزازا نوويا" لا يمكنهم تنظيم مثل هذه البعثات، في إشارة إلى روسيا، كما حث موسكو مجددا على "سحب قواتها على الفور ودون شروط من أراضي المفاعل" والسماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المنشأة.

ورفضت روسيا اقتراح الأمم المتحدة بنزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة، الأكبر في أوروبا، بدعوى أن ذلك سيجعل المنشأة أكثر عرضة للهجوم. وتقول تقارير إعلامية إنه كان هناك خلاف حول المسار الذي سيسلكه الخبراء والذي أدى إلى تعطيل إرسالهم.

يشار إلى أن القصف جار في المنطقة المحيطة بالمحطة التي تحتلها روسيا، حيث تتهم كل من موسكو وكييف بعضهما البعض بالقصف. واشتكت روسيا مجددا من تعرضها لقصف عنيف يوم الخميس.