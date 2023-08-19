الشرقية: الكشف على 2881 مواطنا بالمجان في قافلة طبية مجانية بقرية عرب درويش

نفذت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية عرب درويش التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة فاقوس، في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال عيادات طبية اشتملت على العديد من التخصصات ونجحت خلال يومين في توقيع الكشف الطبي المجاني على 2881 مواطنًا من أهالي القرية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها.