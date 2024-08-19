أكدت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن جماعة أنصار الله الحوثية، أخلت مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء، بعد نحو أسبوعين من اقتحامه ونهب محتوياته.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له، "إن الحوثيين أعادوا تسليم المكتب اليوم إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء سلامة موظفي الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية وكيانات القطاع الخاص"المحتجزين تعسفياً" لدى الحوثيين لأكثر من شهرين.

ووفقاً للبيان، فقد جدد الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد على ضرورة معاملة المحتجزين لدى الحوثيين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وتمكينهم من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.

وطالبت الأمم المتحدة، الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وكانت جماعة الحوثي، قد اقتحمت في الثالث من أغسطس الجاري، مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، "واستولت بالقوة على وثائق وممتلكات كانت موجودة فيه، وأجبرت الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، فضلا عن مفاتيح المكتب"، وفقاً للأمم المتحدة.

كما شنت الجماعة المسلحة، مطلع يونيو الماضي، حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، وتم منعهم من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين، حتى هذا اليوم.