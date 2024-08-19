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أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أن 540 ألف طفل يمني دون سن الخامسة يعانون من الهزال الشديد.

وقالت المنظمة في منشور عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني (19 أغسطس) " ‏يواجه اليمن عبء المرض والصراع، حيث يحتاج 8ر17 مليون شخص للمساعدات الصحية".

وأضافت المنظمة أن "540 ألف طفل يمني دون سن الخامسة يعاني من الهزال الشديد".

وتابعت "مع استمرار الصراع وانهيار نظام الرعاية الصحية، من الأهمية أن نواصل العمل ‎من أجل الإنسانية".

يشار إلى أن القطاع الصحي في اليمن يواجه تحديات صعبة، وسط معاناة كبيرة يتعرض لها معظم المواطنين الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدات جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.