الكاظمي والحلبوسي يبحثان قانون الانتخابات العراقية وأهمية الانتهاء منه سريعا

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أهمية الانتهاء من قانون الانتخابات سريعا.

وذكر مكتب الكاظمي، في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء، استقبل، اليوم الحلبوسي وجرى خلال اللقاء بحث، مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد، وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في يونيو المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد".