 رغم تفوق عرض بيراميدز.. نجما وادي دجلة الشباب يفضلان الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رغم تفوق عرض بيراميدز.. نجما وادي دجلة الشباب يفضلان الأهلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 1:50 ص | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 1:50 ص

قام مسؤولو وادي دجلة بتأجيل حسم مصير ثنائي منتخب الشباب، أحمد شريف وكريم الدبيس، بخصوص الموافقة على عرض بيراميدز، حيث يرغب الثنائي في اللعب لصالح الأهلي، رغم أن عرض بيراميدز يتفوق ماديًا على الشياطين الحمر.

ويترقب وادي دجلة وصول عرض جديد من الأهلي خلال الأيام المقبلة، قبل حسم مصير شريف والدبيس، حيث كان عرض الأحمر قد توقف عند 13 مليون جنيه بجانب 15% من عائد بيع اللاعبين.

بينما وصل عرض بيراميدز إلى 20 مليون جنيه، بجانب عرض آخر للإعارة لمدة موسم مقابل 5 ملايين جنيه وأحقية الشراء، ولم تحسم الإدارة موقف اللاعبين في ظل البحث عن الاستفادة المالية.


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