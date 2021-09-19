عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد تنظيم أبناء الشعب الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، مساء اليوم الأحد، وقفة أمام سجن الجلمة، دعما وإسنادا للأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع»، وأعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، جاءت هذه الوقفة بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، التي كانت قد طالبت بمشاركة فاعلة فيها.

وأكد متحدثون، أن هذه الوقفة هي رسالة وطنية من أهل فلسطين داخل الـ48، ورسالة إسناد ودعم للأسرى الذين يواجهون إجراءات عقابية وتنكيلية من قبل الاحتلال، مشيرين إلى أنها تدعمهم معنويا وهامة في مسيرتهم نحو التحرر.

ورفع مشاركون في الوقفة علم فلسطين ولافتات تحمل شعارات منددة بسياسة القمع والتنكيل ضد الأسرى، مثل: «نطالب بالتحقيق في جريمة تعذيب المعتقلين»، و«في هذا السجن يتعرض المعتقلون للتعذيب والتنكيل»، و«هاي (هذه) الناصرة بتنادي... ويا جنين ويا أولادي»، كما كُتب على لافتة ضخمة، «نحن شعب لا يتخلّى عن أبنائه»، ورُفِعت صور لعدد من الأسرى.

وأكد المشاركون أن القيد لا بد أن ينكسر وأن يتحرر الأسرى جميعا، وشددوا على أن إسرائيل تنتهك كل الاتفاقيات والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأسرى، ولا تقوم بأية إجراءات عادلة بحقهم، مؤكدين ضرورة مواصلة العمل حتى ينال جميع الأسرى حريتهم.