تطلق وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، غدا الإثنين، حملة (بناء الوعي).

وقالت وزارة الأوقاف في بيان، إن الحملة تأتي في إطار الخطة القومية للمؤسسات الوطنية، وسوف يتم الإعلان عن إطلاق الحملة بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، في العاشرة والنصف صباحًا بالقاعة الرئيسية.