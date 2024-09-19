أيمن الشريعي يفسر سبب مغادرة اجتماع الرابطة والأندية

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه لم يحضر الاجتماع بين الأندية والرابطة، مشيرًا إلى أنه فور دخوله إلى الاجتماع علم بأن هناك نية لوجود دوري استثنائي ووجد أن الاجندة الخاصة بالاجتماع لا تمت بصلة للدعوة التي تلقاها للحضور من أجل المناقشة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك جدول اعمال تم الدعوة لمناقشته، ولم يحدث ذلك، والدعوة كانت موجهة لمناقشة بعض المقترحات، وفوجئت بأن الأمور تخص اقامة دوري استثنائي، وكنت أجهز لمقترح لإقامة دوري بشكله الطبيعي، ويبدأ في 1 نوفمبر وينتهى 10 يوليو 2025".

وأضاف: "بعد علمي بوجود الدوري الاستثنائي قررت المغادرة، وأنا مجرد صوت في النهاية، وبالتأكيد سنلعب في الدوري واحترم قرار الاغلبية، وهذه هي الاحترافية، وكان لدي بعض المقترحات".

وواصل: "جلست لمدة نصف ساعة فقط، وكان لدي مقترحات يمكن مناقشتها، منها الأندية التي ستضمن البقاء في الدوري لن تلعب بنفس القوة، ولو كان هناك حوافز معينة سواء مالية أو أمور آخرى قد يكون حلا جيدًا، لكن تلك الدوافع لن تمنح نفس سخونة الدوري المصري من 34 جولة".

وزاد: "لا يوجد خلاف بيني وبين الأندية، لا يوجد هناك مشكلة شخصية مطلقا، نحن نتحدث عن منظومة كاملة، وكل ما يقال عن وجود ازمة او انشقاق غير صحيح".

وأكمل: "رابطة الأندية المحترفة هدفها تسويقي في المقام الأول، ولكنها لم تقم بالعمل المطلوب، ونسبة ترشحي لانتخابات الرابطة 8%، وطريقة مسابقة الدوري تؤثر سلبا على الافكار التسويقية للرابطة في الأساس".