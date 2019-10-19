مشروع قانون بالكونجرس يهدف لمنع إقامة قمة مجموعة الدول الصناعية في ناد للجولف يملكه ترامب

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تقدم النواب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي بمشروع قانون يهدف إلى منع الرئيس دونالد ترامب، من استضافة قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ناد للجولف يملكه في فلوريدا.

وقال النواب الديمقراطيون إن مشروع القانون، الذي يحمل اسم "سرقة ترامب تقوض مجموعة السبع" سوف يقطع كل التمويل الفيدرالي المخصص لهذه المناسبة لجمع قادة دول مجموعة السبع الأقوى اقتصاديا في العالم خلال يونيو المقبل في نادي ترامب دورال الوطني للغولف في ميامي"..حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية اليوم السبت.

وسيفرض مشروع القانون على البيت الأبيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار مسؤولي الإدارة إرساء الخيار على منتجع "دورال" لاستضافة القمة.