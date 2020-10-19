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شدد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء الرياضي المغربي، على إيمانه بقدرة الفريق على تعويض الخسارة التي تعرض لها أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الرجاء الرياضي المغربي خسارة بهدف دون مقابل أمام ضيفه الزمالك، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة شهدت الكثير من الحالات الجدلية من قبل حكم المباراة الكاميروني، أليوم أليوم نيانت.

وقال وهبي في تصريحات خاصة لـ«الشروق»:«كل عناصر الرجاء عازمون على التأهل من قلب القاهرة ونشرف المغرب ونشرف جماهير الرجاء المغربي».

وأضاف المتحدث الرسمي للرجاء: «مع احترامنا للزمالك والكرة المصرية، ولكن الكل يعلم مواجهات نصف النهائي هي مواجهة من مباراتين ذهاب وإياب».

وأتم: «انتهت مباراة الذهاب لصالح الزمالك، وفي الإياب سنقدم كل مجهودنا لتحقيق الغاية التي تنتظرها جماهيرنا وهي التأهل للنهائي».

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.