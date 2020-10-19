أوكرانيا تسجل 4766 إصابة جديدة و66 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت أوكرانيا 4766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى إلى 303 آلاف و638 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين- بأن البلاد سجلت 66 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5673 شخصا.

ووفقا للبيانات فإن هناك 1112 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 126 ألفا و489 حالة.