قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، ببراءة موظفين من تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي بمنطقة باب الشعرية.



صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.



وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين في القضية رقم ٧٨١ لسنة ٢٠٢١ جنح باب الشعرية، الأول "أ.ص" ٥٥ عاما موظفا بإدارة مخازن حي باب الشعرية، والثاني "م.م" ٤٨ عاما ويعمل مدير التسكين بحي باب الشعرية، تهمة حيازة المخدرات (الحشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وكان محافظ القاهرة أصدر قرارا بوقف الموظفين عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات إيهما أقرب، مع صرف نصف أجرهم بداية من تاريخ الإيقاف وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات.