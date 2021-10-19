شهدت مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جهات المغرب إقبالا متزايدا خلال ال 24 ساعة الماضية بعد إقرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح ضد الفيروس التاجي شرطا لدخول الأماكن العامة والتنقل بين كافة الجهات اعتبارا من بعد غد الخميس 21 أكتوبر الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس بلغ 23 مليونا و 306 ألاف و 973 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأنه خلال ال(24) ساعة الماضية تلقى 14 ألفا و 481 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح و19 ألفا و 464 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح 21 مليونا و 88 ألفا و 437 شخصا، كما بلغ متلقو الجرعة الثالثة 784 ألفا و 478 شخصا.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 61.7 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.