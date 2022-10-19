 كوريا الجنوبية تطلق العديد من الطلقات لتحذير كوريا الشمالية لوقف استفزازها - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تطلق العديد من الطلقات لتحذير كوريا الشمالية لوقف استفزازها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 9:05 ص

أطلق الجيش الكوري الجنوبي العديد من القذائف لتحذير كوريا الشمالية لوقف استفزازها على الفور بعد إطلاق بيونجيانج 100 قذيفة مدفعية في المياه قبالة ساحلها الغربي، وهو انتهاك للاتفاق العسكري ، الذي تم إبرامه في عام 2018.

وكان جيش كوريا الجنوبية قد رصد واتخذ خطوات بشأن إطلاق كوريا الشمالية 100 قذيفة مدفعية في المياه، قبالة ساحلها الغربي من الساعة 12 و30 دقيقة اليوم الأربعاء، طبقا لرسالة نصية صادرة عن هيئة الأركان المشتركة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن قذائف المدفعية سقطت في المنطقة العازلة للجانب الشمالي من خط الهدنة.

ومن جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "الأعداء أطلقوا أكثر من 10 قذائف من العديد من راجمات الصواريخ في منطقة خط المواجهة، بين الساعة الثامنة و27 والتاسعة و40 دقيقة صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت كوريا الشمالية أن "الاستفزازات العسكرية المتتالية للأعداء في مناطق خطوط المواجهة، يجب وقفها على الفور".


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