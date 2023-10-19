وصول طائرات مساعدات إنسانية وطبية من باكستان وروسيا وبولندا إلى العريش تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر مساء اليوم الخميس، ثلاث طائرات من باكستان وروسيا وبولندا، تحمل مساعدات غذائية وطبية وإنسانية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.



يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي يقدمها العالم للشعب الفلسطيني في هذه المرحله الصعبة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وكانت طائرات مساعدات إنسانية وصلت إلى مطار العريش من الأردن وتركيا والإمارات وقطر ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف وفنزويلا والبرازيل، إضافة إلى آلاف الأطنان من المساعدات المصرية.



جدير بالذكر أن هناك 165 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية من مصر ودول عربية وعالمية مازلت تنتظر في معبر رفح من الجانب المصري منذ 3 أيام السماح لها بدخول قطاع غزة.



ومن المتوقع فتح معبر رفح غدآ في صباح الجمعه طبقا لتصريحات مصدر أمني مصري مسئول من إداره معبر رفح البري.