القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية إسرائيلية في منطقة الفالوجا غرب جباليا

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية إسرائيلية في منطقة الفالوجا غرب جباليا بقذائف «الياسين 105».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت: «استهدفنا دبابة صهيونية من نوع ميركافا وجرافة عسكرية من نوع (D9) بقذائف (الياسين 105) في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع».

وفي وقت سابق، قالت القسام إن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة والاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وأشارت في بيان آخر إلى استهداف جرافة «D9» عسكرية بقذيفة «تاندوم»، وتفجر عبوة «شواظ» بدبابة «ميركافا» أثناء سحبها للجرافة المستهدفة قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا شمال القطاع.