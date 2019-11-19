وسائل إعلام نمساوية: اليونان تحولت إلى معسكر كبير للاجئين

حذرت وسائل إعلام نمساوية من تفاقم أوضاع اللاجئين في اليونان ومن ترقبهم الفرصة للرحيل إلى النمسا وألمانيا، لافتة إلى أن اليونان تحولت بالفعل إلى معسكر كبير للاجئين القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأشارت وسائل الإعلام النمساوية - في تقرير اليوم الثلاثاء - إلى انتقاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشدة الاتحاد الأوروبي لأنه لا يزال لا يجد حلاً مستدامًا لتوزيع اللاجئين ، موضحا أن أوروبا ترى أن بلدان الوصول مثل اليونان تعد بمثابة معسكر مريح للاجئين والمهاجرين.

ونوهت وسائل الإعلام إلى تأكيد حكومة اليونان أنها لن تقبل طويلا بهذا الأمر وأنه لا يمكن لأي دولة في الاتحاد الأوروبي الاستفادة من منطقة شنجن وفي الوقت نفسه ترفض تقاسم العبء الخاص بالمهاجرين كما تفعل بعض دول أوروبا الشرقية.

ولفتت إلى تأكيد رئيس الحكومة اليونانية أن عدد اللاجئين الذين يصلون إلى البلاد يرتفع مرة أخرى منذ الصيف الماضي ، ووفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين تدفق نحو 60 ألف شخص إلى اليونان خلال شهور قليلة مما يضع الحكومة في أثينا تحت ضغط هائل.

وأشارت إلى أن الظروف المعيشية في أكبر مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس سيئة للغاية ، حيث نددت بها منظمات الإغاثة الدولية منذ سنوات باعتبارها غير إنسانية .